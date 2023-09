Bundesliga, Bayern esagerato. Male Bonucci con l’Union Berlino

MONACO DI BAVIERA - Tutto facile per il Bayern Monaco che chiude la pratica Bochum in un tempo: il poker lo firmano Choupo-Moting, Kane, De Ligt e Sane. Poi nella ripresa Kane realizza la tripletta personale e segna anche Tel. Il Bayern Monaco, dopo questo 7-0, è primo in classifica nella Bundesliga con 13 punti, frutto di quatto vittorie e un pareggio. Fa passi in avanti il Borussia Dortmund che doma il Wolfsburg per 1-0: decisivo Reus. Monchengladbach-Lipsia finisce 0-1: ci pensa Werner da fare la differenza. Vince invece in rimonta l’Augusta di fronte al Magonza: decisivo Demirovic con una doppietta per il 2-1 finale.