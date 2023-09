"Bonucci ma che fai?": gli errori contro l'Hoffenheim scatenano i social, è bufera

Male Bonucci con l' Union Berlino e sui social si sono moltiplicati i commenti per sottolineare gli errori dell'ex difensore della Juventus . Chi non ha incassato bene il suo addio con parole al vetriolo ai bianconeri non ha perso l'occasione per evidenziare la sua defaillance rilanciando il video con le immagini della partita.

Bonucci, rigore causato e anticipato nell'azione del 2-0 Hoffenheim

Bonucci ha causato il calcio di rigore trasformato da Kramaric al 22', poi si è fatto anticipare da Beier al 38': palla in fondo al saecco. Sedici minuti da incubo che hanno condizionato inesorabilmente l'esito della partita per l'Union Berlino: terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Fischer, quarta considerando il ko per 1-0 in Champions League mercoledì scorso contro il Real Madrid nella prima giornata del gruppo C.