Bayern Monaco, Neuer torna titolare: l'annuncio di Tuchel

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Bayern Monaco e la Nazionale tedesca possono sorridere: Manuel Neuer è pronto a rientrare in campo a quasi un anno dall' ultima apparizione e a dieci mesi dall' infortunio sugli sci che lo aveva messo ko dopo i Mondiali in Qatar . Il 37enne di Gelsenkirchen scenderà in campo nell'impegno di Bundesliga tra i campioni di Germania e il Darmstadt , come confermato dal tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel , alla vigilia del match: " Lui è felice, noi siamo felici e probabilmente anche gli altri lo saranno ", le parole dell'ex allenatore di Psg e Borussia Dortmund .

Neuer finalmente in campo

Il 37enne portiere, che non scende in campo dal 12 novembre 2022 (match contro il suo ex club, lo Schalke 04) con la maglia del Bayern Monaco, si era concesso una vacanza sugli sci dopo i Mondiali in Qatar. Uno svago che però gli è costato la frattura di una gamba e il conseguente intervento chirurgico. Reduce da lunghi mesi di riabilitazione, Neuer è pronto a riprendere il suo posto anche con la Nazionale tedesca: nel mirino dell'estremo difensore gli Europei 2024 che si disputano proprio in Germania.