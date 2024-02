Dalla Germania: troppa vita notturna per Davies del Bayern Monaco

Alphonso Davies è stato paparazzato domenica sera a Parigi, nel club Fresh Touch. L'esterno del Bayern Monaco si trovava nella capitale francese insieme a Jamal Musiala un giorno prima dell'inizio della settimana della moda per festeggiare il compleanno del compagno di squadra.

Weekend tra Monaco a Parigi per Davies

Secondo quanto riporta la BILD, il giorno prima (sabato) aveva fatto festa anche a Monaco fino alle quattro di notte nell'after show del rapper Luciano insieme a Leon Goretzka e Serge Gnabry. Un comportamento che non è piaciuto alla stampa tedesca in quanto il terzino sinistro è ancora alle prese con un infortunio ed è ancora in fase di riabilitazione.