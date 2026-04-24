Il Lipsia cala il tris: ancora un ko per l'Union Berlino di Marie-Louise Eta
LIPSIA (GERMANIA) - Terza sconfitta di fila per l'Union Berlino, la quarta nelle ultime cinque partite (con un solo punto raccolto) e la seconda consecutiva sotto la guida di Marie-Louise Eta, prima donna della storia a guidare una squadra maschile nei top 5 campionati europei. Chiamata a sostituire l'esonerato Steffen Baumgart, dopo il ko in casa al debutto contro il Wolfsburg la 34enne allenatrice ha visto oggi (24) aprile la sua squadra perdere 3-1 sul campo del Lipsia nell'anticipo della 31ª giornata di Bundesliga.
Lipsia-Union Berlino 3-1: cronaca, statistiche e tabellino
Il Lipsia cala il tris: 3-1 all'Union Berlino
Alla 'Red Bull Arena', gara subito in discesa per i padroni di casa che nel cuore del primo tempo stordiscono gli avversari con un micidiale uno-due firmato da Finkgrafe (22') e Romulo Cardoso (25'). A complicare la serata dell'Union Berlino arriva poi l'infortunio del portiere Ronnow, sostituito al 31' da Klaus che nella ripresa non riesce ad opporsi alla conclusione ravvicinata di Baku e incassa la terza terza rete (63'). Inutile poi il gol trovato dagli ospiti al 78' con Doekhi (a segno di testa sul corner battuto da Juranovic): finisce 3-1 per il Lipsia che consolida così il suo terzo posto, mentre l'Union Berlino resta per ora nel limbo di metà classifica ma con una salvezza ancora tutta da conquistare.
Bundesliga, la classifica aggiornata