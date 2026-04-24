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Il Lipsia cala il tris: ancora un ko per l'Union Berlino di Marie-Louise Eta© EPA

Il Lipsia cala il tris: ancora un ko per l'Union Berlino di Marie-Louise Eta

Alla 'Red Bull Arena' finisce 3-1 l'anticipo della 31ª giornata di Bundesliga: a segno Finkgrafe, Romulo e Baku prima della rete ospite siglata da Doekhi
2 min
TagsBundesligalipsiaUnion Berlino

LIPSIA (GERMANIA) - Terza sconfitta di fila per l'Union Berlino, la quarta nelle ultime cinque partite (con un solo punto raccolto) e la seconda consecutiva sotto la guida di Marie-Louise Eta, prima donna della storia a guidare una squadra maschile nei top 5 campionati europei. Chiamata a sostituire l'esonerato Steffen Baumgart, dopo il ko in casa al debutto contro il Wolfsburg la 34enne allenatrice ha visto oggi (24) aprile la sua squadra perdere 3-1 sul campo del Lipsia nell'anticipo della 31ª giornata di Bundesliga.

Lipsia-Union Berlino 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Lipsia cala il tris: 3-1 all'Union Berlino

Alla 'Red Bull Arena', gara subito in discesa per i padroni di casa che nel cuore del primo tempo stordiscono gli avversari con un micidiale uno-due firmato da Finkgrafe (22') e Romulo Cardoso (25'). A complicare la serata dell'Union Berlino arriva poi l'infortunio del portiere Ronnow, sostituito al 31' da Klaus che nella ripresa non riesce ad opporsi alla conclusione ravvicinata di Baku e incassa la terza terza rete (63'). Inutile poi il gol trovato dagli ospiti al 78' con Doekhi (a segno di testa sul corner battuto da Juranovic): finisce 3-1 per il Lipsia che consolida così il suo terzo posto, mentre l'Union Berlino resta per ora nel limbo di metà classifica ma con una salvezza ancora tutta da conquistare.

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