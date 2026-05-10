Prima vittoria di Marie-Louise Eta con l'Union Berlino. Il Friburgo cade ad Amburgo

Friburgo, non basta Matanovic: vince l'Amburgo

Il Friburgo, invece, fresco finalista di Europa League, perde 3-2 in casa dell'Amburgo: Jatta (14') apre le marcature e Matanovic (16') pareggia subito, ma nel secondo tempo i padroni di casa dilagano con Vuskovic (64') e Balde (67'). Nel finale Matanovic sigla la sua personale doppietta (87'). Con questo risultato il Friburgo conserva il settimo posto in classifica, attualmente valido per i preliminari di Conference League. Alle sue spalle, però, Eintracht e Augsburg restano in piena corsa, distanti appena un punto.

L'Heidenheim crede nella salvezza

Ne fa tre anche l'Heidenheim, che si impone 3-1 in casa del Colonia, tenendo vive le speranze salvezza o almeno dello spareggio di fine stagione visto che ora è pari punti con il Wolfsburg terzultimo: decisivo Schoppner (8', 72') con una doppietta e l'ex Lazio Arijon Ibrahimovic (28').