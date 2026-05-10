Prima vittoria di Marie-Louise Eta con l'Union Berlino. Il Friburgo cade ad Amburgo
Nella domenica della trentatreesima giornata di Bundesliga, il Mainz cade in casa contro l'Union Berlino. 3-1 per la squadra della capitale tedesca che conquista la prima vittoria da quando c'è Marie-Louise Eta in panchina, la prima allenatrice di una squadra dei top 5 campionati europei. Ilic trova la rete del vantaggio per l'Union Berlino al 38' del primo tempo. Mainz scatenato a inizio ripresa: Becker trova la rete del pareggio, Tietz anche quella del vantaggio, ma viene annullato dal Var. L'Union Berlino conquista i tre punti nel finale. All'88' Burke, su assist di Ilic, trova la rete del nuovo vantaggio, poi Juranovic in pieno recupero chiude la partita.
Friburgo, non basta Matanovic: vince l'Amburgo
Il Friburgo, invece, fresco finalista di Europa League, perde 3-2 in casa dell'Amburgo: Jatta (14') apre le marcature e Matanovic (16') pareggia subito, ma nel secondo tempo i padroni di casa dilagano con Vuskovic (64') e Balde (67'). Nel finale Matanovic sigla la sua personale doppietta (87'). Con questo risultato il Friburgo conserva il settimo posto in classifica, attualmente valido per i preliminari di Conference League. Alle sue spalle, però, Eintracht e Augsburg restano in piena corsa, distanti appena un punto.
L'Heidenheim crede nella salvezza
Ne fa tre anche l'Heidenheim, che si impone 3-1 in casa del Colonia, tenendo vive le speranze salvezza o almeno dello spareggio di fine stagione visto che ora è pari punti con il Wolfsburg terzultimo: decisivo Schoppner (8', 72') con una doppietta e l'ex Lazio Arijon Ibrahimovic (28').