Hummels si ritira dal calcio giocato: l'ultima partita da titolare contro la Juve

Dopo la forte emozione di quel Torino-Roma che ha chiuso per sempre la sua carriera da professionista, Mats Hummels ha voluto farsi un ultimo regalo. Il difensore tedesco è tornato in campo per l'ultima volta con la maglia del "suo" Borussia Dortmund nell'amichevole al Signal Iduna Park contro la Juventus. C'è sempre un po' d'Italia in questo suo finale di carriera. Fin dal riscaldamento, l'ex Roma è stato omaggiato dai tifosi con cori e striscioni, facendolo emozionare davanti al suo popolo.
Hummels gioca un'ultima volta con il Borussia Dortmund e si ritira
Prima dell'inizio della sfida, il tedesco è stato anche raggiunto dai membri del board del Borussia Dortmund che l'hanno salutato e hanno posato per qualche foto insieme a lui. Hummels è poi partito titolare e con la fascia da capitano al braccio facendo la sua uscita dal campo al 19': al suo posto è entrato Süle. Ha salutato per l'ultima volta il suo Signal Iduna Parka tra l'abbraccio figurativo dei tifosi, che gli hanno regalato una bellissima standing ovation e tanti applausi. Poi la passerella di tutti i giocatori in campo di Borussia e Juventus. Il campione del mondo del 2014 chiude dunque la sua esperienza con il Borussia Dortmund con oltre 500 presenze che scolpiscono il suo nome nella storia del club.