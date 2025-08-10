Hummels si ritira dal calcio giocato: l'ultima partita da titolare contro la Juve

Dopo la forte emozione di quel Torino-Roma che ha chiuso per sempre la sua carriera da professionista, Mats Hummels ha voluto farsi un ultimo regalo. Il difensore tedesco è tornato in campo per l'ultima volta con la maglia del "suo" Borussia Dortmund nell'amichevole al Signal Iduna Park contro la Juventus . C'è sempre un po' d'Italia in questo suo finale di carriera. Fin dal riscaldamento, l'ex Roma è stato omaggiato dai tifosi con cori e striscioni, facendolo emozionare davanti al suo popolo.

Hummels gioca un'ultima volta con il Borussia Dortmund e si ritira

Prima dell'inizio della sfida, il tedesco è stato anche raggiunto dai membri del board del Borussia Dortmund che l'hanno salutato e hanno posato per qualche foto insieme a lui. Hummels è poi partito titolare e con la fascia da capitano al braccio facendo la sua uscita dal campo al 19': al suo posto è entrato Süle. Ha salutato per l'ultima volta il suo Signal Iduna Parka tra l'abbraccio figurativo dei tifosi, che gli hanno regalato una bellissima standing ovation e tanti applausi. Poi la passerella di tutti i giocatori in campo di Borussia e Juventus. Il campione del mondo del 2014 chiude dunque la sua esperienza con il Borussia Dortmund con oltre 500 presenze che scolpiscono il suo nome nella storia del club.