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Thiago Silva lascia il Porto. Il club: "Questa sarà sempre casa sua"

Termina, dopo la vittoria del titolo con Farioli, la seconda esperienza in Portogallo per il difensore quarantunenne
3 min
TagsPortoThiago Silva

L'avventura, la seconda, di Thiago Silva al Porto è terminata. Il difensore brasiliano, non convocato da Ancelotti per il prossimo Mondialenon rinnoverà il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A darne notizia è stato lo stesso club portoghese attraverso un comunicato ufficiale: "Gli auguriamo le migliori fortune per il futuro. Il Porto sarà sempre la sua casa".

Thiago Silva lascia il Porto: il comunicato

Il comunicato ufficiale con cui il Porto ha annunciato l'addio del difensore: " Il contratto di Thiago Silva è terminato e il difensore brasiliano, 41 anni, lascia dopo due esperienze con il club. Nella prima, nel 2004, Thiago Silva ha giocato per la squadra B del Porto all’inizio di una carriera ricca di successi. Nella seconda il difensore nato a Rio de Janeiro ha disputato 14 partite tra Liga Portugal, Europa League e Coppa del Portogallo, laureandosi Campione Nazionale e conquistando il 33º trofeo della sua carriera". Quindi, il saluto: "Confermata la partenza di Thiago Silva, il club gli augura le migliori fortune per il futuro. Il Porto sarà sempre la sua casa".

 

 Thiago Silva nella lista degli svincolati Porto

Quarantuno anni di età, in seguito al termine dell'esperienza al Fluminense, Thiago Silva era tornato al Porto lo scorso inverno, dopo averci già giocato nel 2004/05. Nel corso della stagione, culminata con la vittoria del campionato sotto la guida di Francesco Farioli, il difensore ha disputato otto presenze in Liga Portugal, due nella coppa nazionale e quattro in Europa League. Thiago Silva, così, si unisce a una lunga lista di giocatori svincolati, che al momento comprende anche, tra gli altri, Bernardo Silva, Carvajal e Robert Lewandowski.

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