Mourinho saluta il Benfica: "È stato un onore". Pronta l'avventura al Real Madrid

Dopo le voci degli scorsi giorni, è il momento delle ufficialità: Mourinho non sarà più l'allenatore del Benfica . Lo Special One, arrivato a stagione in corso a Lisbona, torna al Real Madrid , come annunciato dallo stesso club portoghese . Il Benfica in mattinata ha ufficializzato l'offerta del Real Madrid di 15 milioni di euro per liberare l'allenatore e riportarlo al Bernabeu. Benfica che invece si affida a Marco Silva, che negli scorsi giorni ha lasciato il Fulham. Nelle prossime ore ci si aspetta anche l'ufficialità del Real per il ritorno dello Special One, che nel frattempo ha salutato il Benfica .

Mourinho, addio al Benfica: la lettera

A 25 anni di distanza, Mou era tornato sulla panchina del Benfica nel settembre scorso: "Ringrazio il presidente Rui Costa per l'opportunità che mi è stata concessa di lavorare al servizio del Benfica", ha scritto con una lettera sui suoi social. "Rappresentare questo club è stato un onore e un privilegio. Rivolgo inoltre una parola di riconoscenza a tutti i professionisti del Benfica Campus, la cui professionalità, dedizione e competenza sono stati esemplari". Mourinho che è riuscito a strappare la qualificazione ai playoff di Champions League con un gol all'ultimo secondo dell'ultima partita della League Phase, e ha terminato al terzo posto in campionato.

Mourinho e il saluto speciale ai giocatori del Benfica

Mourinho prosegue: "Ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, rivolgo un sincero ringraziamento e l'augurio dei più grandi successi personali e professionali. Porto con me la convinzione che, più che un momento, abbiamo creato un legame duraturo: se sei un mio giocatore un giorno, sei mio giocatore per sempre". Ora tutto è pronto per l'inizio della nuova avventura sulla panchina del Real Madrid, che ha ufficializzato la separazione con Arbeloa.