Liga, l'Elche di Pastore quasi salvo: travolto il Maiorca di Muriqi

ELCHE (Spagna) - Nell'anticipo del sabato della 32ª giornata di Liga, vittoria fondamentale per l'Elche, che travolge 3-0 il Maiorca e ipoteca la salvezza, portandosi a +7 dal terzultimo posto attualmente occupato dal Cadice, peraltro impegnato lunedì nel monday night in casa del Barcellona. Successo senza ammissione di replica per i levantini, che riaccoglievano in panchina l'ex di Roma e Palermo Javier Pastore. La sblocca nel primo tempo Mojica, raddoppio nella ripresa firmato Bigas e "sentenza" grazie alla sfortunata autorete di Kang-In Lee. Restano invece quartultimi gli isolani dell'ex Lazio Vedat Muriqi, che conservano un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione.