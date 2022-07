Kessie: “Non sono sorpreso, conoscevo il gioco del Barcellona”

Kessie: “Qui tutti i giocatori sono forti, molto forti”

Kessie parte proprio dall'inizio della sua nuova avventura: “L'accoglienza è stata molto calorosa. Tutto sta andando molto bene. Mi hanno accolto molto bene, sono diventati una seconda famiglia. Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni". Si sente in un top club: “Questa è una squadra fatta per vincere. Quando ti chiama, non esiti. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, per me è il club più bello al mondo. Sono arrivati nuovi giocatori e faremo di tutto per rendere migliore la squadra, per dare una mano ovunque serva. Tutti mi sono stati molto vicini, mi stanno aiutando molto a inserirmi”.