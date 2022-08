Van Basten stronca il Barcellona: "Cruyff si vergognerebbe"

Crisi Barcellona, Van Basten è impietoso

I problemi però restano, in entrata e in uscita, dove liberarsi di alcuni esuberi sta diventando una missione quasi impossibile. Come Frenkie De Jong, sul quale il Barça ha in atto una moral suasion per convincerlo ad abbassarsi l’ingaggio per restare o accettare un’altra destinazione. Uno scenario che non farebbe la gioia di un mito della storia del Barcellona come Johan Cruyff, almeno secondo il pensiero di Marco Van Basten, duro nel criticare la gestione della società in un intervento alla trasmissione olandese 'Ziggo Sport': "Penso che Johan Cruyff si vergognerebbe di vedere come si sta comportando il Barça oggi".