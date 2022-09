Pedri parla dell'ex Milan Kessié: "Forza fisica impressionante"

"Franck Kessié? Ha una forza fisica impressionante, è un animale, una 'locura' in campo. Quando ci si scontra con lui, in partita o in allenamento, la gente che prova a ingaggiare un contrasto con lui, finisce a tre metri di distanza". Parole di Pedri, rilasciate al quotidiano catalano 'Sport'.

Pedri parla dell'ex Milan Kessié: "Devastante nei contrasti" Il giovane talento del Barcellona ha parlato dei neoarrivati in blaugrana, tra cui l'ex centrocampista del Milan, che ha avuto un impatto decisamente buono al Camp Nou, alla corte di Xavi Hernandez. E aggiunge, scherzando: "Personalmente, in allenamento preferisco non stargli vicino".