Morata, lontano dalla Juve è rinato: in Spagna lo esaltano

Le situazioni nel calcio possono cambiare davvero rapidamente. Lo sa bene Alvaro Morata, passato in pochi mesi da esubero alla Juventus (e poco considerato anche dopo il ritorno all'Atletico Madrid) ad essere il giocatore chiave sia dei colchoneros che della nazionale spagnola, premiato in questa settimana come giocatore spagnolo dell'anno da Marca.