Dani Alves: ha visto il Clasico tra i tifosi del Real Madrid

Dani Alves ha seguito il Clasico tra Real Madrid a Barcellona tra i tifosi merengues, al Santiago Bernabeu. E lo ha fatto sapere a tutti, il giorno dopo, postando una foto che lo ritrae proprio tra i tifosi blancos: “Devi avere molta personalità per vivere cose che non si sono mai vissute. Ho vissuto il classico oggi in modo diverso, con sensazioni diverse e con una voglia tremenda di essere in campo” ha scritto l'ex Barça e Juve , aggiungendo una faccina che piange dalle risate.

Dani Alves ci scherza su: “Ho resistito come un campione”

Dani Alves ha poi aggiunto: “Ero così malamente circondato, ma resistevo come un campione”. Il Barcellona ha perso 3-1, ma il giocatore brasiliano ha voluto lasciare anche un messaggio di incoraggiamento per la sua ex squadra: “Purtroppo per i catalani non c'è stato il risultato atteso, ma per essere tifoso significa amare una squadra anche quando le cose non vanno bene, sostenerla quando la giornata non è delle migliori e non smettere mai di amarla, qualunque cosa accada”.