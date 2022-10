Piqué senza pietà con Shakira: la decisione che può farla soffrire

Il rapporto tra Gerard Piqué e Clara Chía sta andando a gonfie vele. Sono felici, nonostante la vecchia storia con Shakira e la loro separazione continui a far rumore e far parlare. Ora però c'è un dettaglio riportato da Marca che potrebbe far soffrire la cantante colombiana: il difensore del Barcellona starebbe pensando di avere un altro figlio, questa volta però con Clara Chía. Sono anni che Piqué sogna di avere un terzo figlio, ipotesi però sempre allontanata da Shakira. Ora potrebbe esaudire il suo desiderio.