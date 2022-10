Liga, Griezmann trascina Simeone: Atletico Madrid corsaro a Siviglia

SIVIGLIA (Spagna) - Antoine Griezmann trascina al successo l' Atletico Madrid . Nell'11ª giornata della Liga i ' Colchoneros ' vincono 2-1 sul campo del Betis Siviglia : a decidere il match una doppietta del ' Petit diable ' al 54' e al 71'. Non basta ai padroni di casa il gol realizzato da un altro giocatore transalpino, Nabil Fekir , a 6' dalla fine. Con questa vittoria l' Atletico si porta al terzo posto a 23 punti in classifica, mentre la compagine guidata da Pellegrini resta ferma a quota 20. Vince anche il Villarreal : il ' Sottomarino giallo ' supera 2-1 l' Almeria con la decisiva la rete di Jackson al 94' e raggiunge quota 18 punti.

Betis Siviglia-Atletico Madrid 1-2, tabellino e statistiche

Villarreal-Almeria 2-1, tabellino e statistiche

Muriqi condanna il Valencia di Gattuso: Maiorca corsaro al Mestalla

Orgoglio Elche, l'ex Napoli Lopez salva il Girona

Gol e spettacolo tra Espanyol ed Elche. Finisce 2-2 a Barcellona: ospiti avanti con Milla, poi il ribaltone dei padroni di casa con Puado e Braithwaite. A 8' dalla fine arriva il gol del pari dell'Elche con Verdu. Con questo pareggio la formazione allenata da Martinez si porta a 10 punti. L'Elche, inchiodiato all'ultimo posto in classifica, fa un piccolo passo in avanti e sale a quota 4 punti. Pareggio anche tra Girona e Osasuna: ospiti in vantaggio grazie al gol di Barja al 37'. Il Girona spinge e trova l'1-1 al tramonto del primo tempo con al rete dell'ex Napoli David Lopez.

Liga, il calendario

Liga, la classifica