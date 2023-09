Il Real Madrid controsorpassa il Barcellona: ma la vetta è del Girona

MADRID (SPAGNA) - Pronto riscatto per il Real Madrid , che a tre giorni dalla dolorosa sconfitta con l’ Atletico , al Wanda Metropolitano, rifila un 2-0 senza discussioni al Las Palmas e controsorpassa, così, il Barça, che ieri non è andato oltre al pareggio al Son Moix di Maiorca. Davanti ai 65mila del Santiago Bernabeu, risolvono Brahim Diaz e Joselu. A rovinare la serata merengues, l’ennesimo infortunio sofferto da Alaba , messo ko da un malanno muscolare, e il successo della mina vagante Girona sul Villarreal , che regala alla cenerentola catalana un incredibile primato in classifica. E sabato prossimo sarà sconto diretto tra Girona e Real.

Diverse variazioni per Ancelotti rispetto all’undici schierato nel derby di domenica scorsa. Cambiano i terzini, Lucas Vazquez e Fran Garcia , apparsi decisamente sotto tono nella stracittadina, rilevati da Nacho e Mendy . Sparisce dalla mediana anche Kroos , che lascia spazio a Tchouameni . Partono dalla panchina, infine, pure lo spremutissimo Bellingham e Modric , sostituiti da Brahim Diaz e Joselu . Riappare tra i rincalzi pure il recuperato Vinicius , che tra malanni muscolari e gastroenterite non si vedeva da quattro partite. Garcia Pimienta risponde con un 4-5-1, al servizio dell’unico vero referente offensivo, Sory Kaba .

Il primo tempo si risolve in un tiro al bersaglio del Real Madrid, che pur senza spingere troppo, genera un numero incredibile di occasioni da gol, ma il reattivo portiere ospite, Ivan Valles, si dimostra insuperabile davanti agli innumerevoli tentativi di Joselu, Rodrygo, Brahim Diaz e compagni. L’insistenza dei blancos trova finalmente premio proprio all’ultima giocata della prima frazione, quando il cocciuto Brahim trova il modo di sbloccare il risultato con un preciso tiro all’incrocio da centro area. Ad inizio ripresa, poi, arriva subito il raddoppio di Joselu, che servito dalla sinistra da Rodrygo, insacca con un perfetto colpo di testa. Risolta virtualmente la gara, Ancelotti decide di lanciare in campo il redivivo Vinicius, per favorirne il pieno recupero. Tanto basta per battere il Las Palmas e scavalcare il Barça, ma in vetta alla classifica c’è il Girona, che a Villarreal si ritrova sotto per un rigore di Parejo, ma poi ribalta tutto con le reti di Dovbyk ed Eric Garcia. E sabato prossimo sarà scontro diretto proprio tra il Girona e il Real.

