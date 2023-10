Girona, 'manita' e vetta: 5-2 all'Almeria e aggancio al Real Madrid

GIRONA (SPAGNA) - Chi pensava che il fenomeno Girona si sarebbe sgonfiato dopo il ko casalingo contro il Real Madrid si sbagliava. I catalani fanno sul serio e dopo il successo di Cadice seguito a quella sconfitta concedono il bis dopo la sosta per le nazionali, rimontando l'Almeria (in panchina l'ex portiere laziale Maximiano) tra le mura amiche dello stadio Montilivi . Doppietta di Dovbyk (39' e 43') incastonata tra i gol di Martin (37'), Savio (71') e Stuani (85') per rispondere con un poker alle due reti segnate in avvio da Leao Baptistao (2' e 24'). Un successo che consente al Girona di agganciare in vetta alla classifica a quota 25 punti proprio il Real Madrid di Carlo Ancelotti , reduce dal pari sul campo del Siviglia .

Il Rayo Vallecano passa a Las Palmas

In un altro dei match ordierni, validi per la 10ª giornata della Liga, successo di misura del Rayo Vallecano sul campo del Las Palmas. Decisivo un gol di Bebé su rigore al 91'. Da segnalare per i padroni di casa un penalty fallito da El Haddadi al 34'. A pochi secondi dal fischio finale per gli ospiti espulso per doppia ammonizione Valentin. Con questa vittoria il Rayo Vallecano si porta a 16 punti in classifica, mentre il Las Palmas resta fermo a quota 11.

