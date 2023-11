Liga: tris dell'Atletico Madrid, pari nel derby tra Siviglia e Betis

MADRID (SPAGNA) - Dopo il ko sul campo del Las Palmas e la reazione in Champions League (6-0 al Celtic e primo posto nel girone davanti alla Lazio) l'Atletico Madrid si rialza anche in Liga, superando 3-1 in casa il Villarreal nella 13ª giornata. Per i colchoneros - che sfideranno la Lazio in Champions League il prossimo 13 dicembre - in gol Witsel, Griezmann e Lino. Inutile per gli ospiti l'iniziale vantaggio siglato da Moreno. Con questo successo la formazione del 'Cholo' Simeone (fresco di rinnovo) si porta a 28 punti in classifica, consolidando il quarto posto e restando a contatto con le prime, mentre la compagine guidata da Tena resta ferma a quota 12.