Simeone rinnova con l'Atletico Madrid: i dettagli dell'accordo

MADRID (SPAGNA) - L'epopea di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid è destinata a continuare. Ufficiale infatti il rinnovo del tecnico argentino con il club rojiblanco, che gli ha allungato il contratto (in scadenza nel 2024) fino al 2027.

Simeone, la sua storia nell'Atletico

Già oggi il 'Cholo' è l'allenatore con più panchine (642) e titoli (8) nella storia dei 'Colchoneros', che guida dal 2011. Il tecnico, classe 1970, è stato anche da giocatore uno dei simboli dell'Atletico nel quale ha giocato dal 1994 al 1997 e dal 2003 al 2005. In mezzo le esperienze con Inter e Lazio, ma Simeone era arrivato in Italia già nel 1990 quando lo ingaggiò il Pisa in cui rimase fino al 1992.