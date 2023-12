Liga, Girona da urlo: poker a Barcellona e vetta. Atletico pronto per la Lazio

BARCELLONA (SPAGNA) - Continua la favola del Girona, che cala il poker in casa del Barcellona nel match valido per la 16ª giornata di Liga (che ha visto la sospensione e il rinvio di Granada-Athletic Bilbao a causa della morte di un tifoso all'interno dello stadio) e si prende la vetta della classifica a +2 sul Real Madrid (fermato ieri sul pari dal Betis). Finisce 4-2 per gli ospiti al Montjuic con la squadra di Michel che sblocca la gara al 12' con Dovbyk, Lewandowski pareggia sette giri di lancetta dopo ma prima dell'intervallo c'è spazio ancora per il gol del Girona, stavolta firmato da Gutierrez. Il tris lo cala Valery a dieci minuti dalla fine, nel recupero Gundogan accorcia ma Stuani risponde per il definitivo 4-2 in favore della capolista.