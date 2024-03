Valencia-Real Madrid, Vinicius doppietta: le esultanze fanno discutere

Real Madrid, dribblati i tifosi del Valencia

Il ritorno dell'attaccante brasiliano nello stadio in cui era stato vittima di insulti razzisti è iniziato evitando di incrociare i tifosi del Valencia all'arrivo allo stadio. La Polizia ha allestito la consueta recinzione per creare un corridoio attraverso il quale sarebbero passati i giocatori e alle 19 l'Avenida de Sweden era piena di tifosi in attesa di veder comparire l'autobus del Real Madrid, ma si trattava di un depistaggio concordato dal Valencia e dalle autorità competenti per evitare momenti di tensione. "L'inferno" programmato è sfumato. Sono stati inoltre sequestrati gli striscioni raffiguranti Vinicius come Pinocchio. Sul tabellone è comparsa la scritta “Valencia, contro le discriminazioni”, che rimarca la campagna "Discriminazioni Zero", promossa dal Valenica per otto mesi e per dimostrare la sua forte presa di posizione contro il razzismo.

Vinicius e il gesto contro il razzismo rivolto alla Curva Nord a Valencia

Quando la partita è iniziata a Vinicius è stato dedicato il coro: “Che stupido sei, Vinicius, che stupido sei!”. Duro e Yearemchuk hanno portato avanti di due gol il Valencia a cavallo tra il 27' e il 30', ma a 20 secondi alla fine del recupero del primo tempo quando Carvajal ha crossato e Vinicius ha segnato festeggiando con rabbia. Prima, mentre raccoglieva la palla dalla rete, ha guardato la Curva Nord, da cui fu insultato nella scorsa stagione; poi ha stretto il pugno del braccio destro e ha alzato il braccio: il "saluto del Black Power", un gesto globale gesto di lotta al razzismo nato nei Giochi Olimpici del 1968.