Liga, Villarreal e Granada che tris. L'ex Lazio Muriqi gela il Cadice

SIVIGLIA (SPAGNA) - I posticipi domenicali della 33ª giornata di Liga si dividono tra la corsa per gli ultimi posti a disposizione in Europa e la lotta per non retrocedere. Balzo in avanti per il Villarreal , vittoria della speranza per il Granada .

Derby andaluso senza vincitori

Finisce senza vincitori né vinti un bel derby andaluso. Betis e Siviglia, reduci rispettivamente da due e tre vittorie consecutive, confermano l'ottimo stato di forma dando vita a una partita divertente, ricca di capovolgimenti di fronte. E' Isco su rigore a firmare il vantaggio per i padroni di casa del Betis, Kike Salas in avvio di ripresa trova invece il pari per il Siviglia con un gran colpo di testa. Il Betis perde l'occasione di approfittare del ko della Real Sociedad con il Real Madrid e non stacca il Valencia, impegnato nel posticipo con il Barcellona.

Villarreal profumo d'Europa

Ad approfittare del pari nel derby di Siviglia è il Villarreal, che con la doppietta di Sorloth e la rete di Mosquera travolge per 3-0 il Rayo Vallecano e resta in corsa per l'Europa, portandosi a -4 dal settimo posto del Betis a cinque giornate dalla fine del campionato. Bagarre anche in coda, con l'ex laziale Muriqi che gela il Cadice e regala un punto pesante al Maiorca e il Granada che torna a sperare grazie al rotondo 3-0 rifilato all'Osasuna.

