Liga: l'Atletico blinda la Champions con De Paul, il Betis batte l'Almeria

MADRID (SPAGNA) - Nel giorno in cui il Real di Carlo Ancelotti celebra tra le vie di Madrid il 36° titolo di Liga, l'Atletico di Diego Simeone blinda la partecipazione alla prossima Champions League grazie al campione del mondo argentino Rodrigo De Paul (ex Udinese), che con una magia all'84' (stop di petto e conclusione al volo) ha messo la propria firma sull'1-0 al Celta Vigo, battuto al 'Cívitas Metropolitano' nel match valido per la 35ª giornata. Tre punti pesanti per i 'colchoneros' quarti in classifica, che a tre giornate dalla fine del campionato volano a +8 sull'Athletic Bilbao (fermato sul 2-2 dall'Osasuna il giorno prima al 'San Mamès').