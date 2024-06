Mbappé al Real Madrid, ora l'attacco è super: come giocherà Ancelotti

Due indizi sul ruolo di Mbappé a Madrid

Mbappé non è una prima punta, anche se spesso ha giocato in quella posizione. Il punto è che a sinistra, dove lui ama partire, c'è Vinicius Jr, grande protagonista in finale di Champions League. Difficile pensare che Ancelotti lo sposti. Mbappé, dunque, potrebbe partire più avanzato e magari i due, nel corso della prossima stagione, alterneranno le proprie posizioni.

I due moduli che ha in mente Ancelotti

E Bellingham? Sulla trequarti nel 4-3-1-2 oppure in caso di 4-3-3 in mediana. A quel punto, col tridente, troverebbe spazio di nuovo Rodrygo che, altrimenti, sembrerebbe essere il principale indiziato per far spazio a Mbappé. Senza dimenticare ovviamente la presenza di un altro talento pronto a raggiungere Madrid: il 2006 brasiliano Endrick che arriverà dal Palmeiras. Classe e duttilità al servizio di Ancelotti che, ora, avrà solo l'imbarazzo della scelta per la costruzione del nuovo Real Madrid.