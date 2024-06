Real Madrid, Bellingham esulta: altro premio dalla Uefa

Jude Bellingham è stato nominato miglior giovane della stagione 2023/24 di Champions League . Importante riconoscimento per il talento inglese pochi giorni dopo la vittoria in finale contro il Borussia Dortmund . Gara alla quale ha partecipato con l'assist per il 2-0 finale di Vinicius jr. Per Bellingham si tratta di un riconoscimento chiosa dopo una stagione da record , la prima in Liga, coi Blancos.

Bellingham commenta il riconoscimento Uefa

Per lui in Champions quattro gol mentre in campionato le reti sono state diciannove per un totale di ventitre realizzazioni al primo anno di Real con Ancelotti alla guida. "Ho sempre sognato di giocare queste partite. Non riesco a dirlo a parole. È stata la notte più bella della mia vita. Non avrei potuto sognarla molto meglio di così. Sono così grato ai miei compagni di squadra, la mia famiglia, la squadra dietro le quinte".