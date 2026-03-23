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lunedì 23 marzo 2026
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Almeyda esonerato dal Siviglia: stagione da dimenticare per l'ex Lazio

Al tecnico argentino, di recente squalificato per sette giornate in Liga, è stato fatale l'ultimo ko casalingo contro il Valencia: i dettagli
2 min
TagsalmeydaSivigliaLiga

SIVIGLIA (SPAGNA) - Culmina con l'esonero la travagliata stagione sulla panchina del Siviglia per Matias Almeyda, che di recente è stato squalificato per sette giornate (per essersi rifiutato di uscire dal campo dopo un'espulsione) e in seguito all'ultima sconfitta incassata in casa contro il Valencia è stato sollevato dall'incarico.

Almeyda esonerato dal Siviglia: i numeri del tecnico

Un bilancio di appena due punti nelle ultime 4 giornate per gli andalusi, precipitati al 15° posto con appena 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Numeri che hanno messo fine all'esperienza del 52enne tecnico argentino (ex calciatore tra le altre di Lazio, Parma, Inter e Brescia), ingaggiato la scorsa estate. In tutto per Almeyda 32 panchine con 10 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte fra Liga e Coppa del Re, dove il Siviglia è stato eliminato nei sedicesimi dall'Alaves.

È l'ottava panchina che salta nella Liga: quali sono le altre

Salgono così a 8 i cambi in panchina stagionali nel campionato spagnolo: in precedenza era toccato a Real Oviedo (Carrion per Paunovic), Levante (Castro per Calero), Real Sociedad (Matarazzo per Sergio Francisco), ancora Oviedo (Almada per Carrion), Real Madrid (Arbeloa per Xabi Alonso), Maiorca (Demichelis per Arrasate) e Alaves (Flores per Coudet).

 

 

 

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