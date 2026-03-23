Almeyda esonerato dal Siviglia: stagione da dimenticare per l'ex Lazio

Almeyda esonerato dal Siviglia: i numeri del tecnico

Un bilancio di appena due punti nelle ultime 4 giornate per gli andalusi, precipitati al 15° posto con appena 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Numeri che hanno messo fine all'esperienza del 52enne tecnico argentino (ex calciatore tra le altre di Lazio, Parma, Inter e Brescia), ingaggiato la scorsa estate. In tutto per Almeyda 32 panchine con 10 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte fra Liga e Coppa del Re, dove il Siviglia è stato eliminato nei sedicesimi dall'Alaves.

È l'ottava panchina che salta nella Liga: quali sono le altre

Salgono così a 8 i cambi in panchina stagionali nel campionato spagnolo: in precedenza era toccato a Real Oviedo (Carrion per Paunovic), Levante (Castro per Calero), Real Sociedad (Matarazzo per Sergio Francisco), ancora Oviedo (Almada per Carrion), Real Madrid (Arbeloa per Xabi Alonso), Maiorca (Demichelis per Arrasate) e Alaves (Flores per Coudet).