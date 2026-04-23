Liga, il Levante inguaia il Siviglia. Colpaccio del Rayo Vallecano

ROMA - Punti pesanti soprattutto per la lotta per la salvezza nei tre ultimi match della 32ª giornata della Liga , finora dominata dal Barcellona che si gode la vetta a +9 sul Real Madrid ma è in ansia (come la Spagna in ottica Mondiali) per le condizioni di Lamine Yamal, infortunatosi calciando (e segnando) un rigore nell'ultima partita vinta in casa contro il Celta Vigo.

Liga: la classifica aggiornata

Il Levante inguaia il Siviglia

Ad aprire le danze è il match tra Levante e Siviglia, che vede i padroni di casa imporsi per 2-0 con un gol per tempo di Ivan Romero. Padroni di casa che restano penultimi, ma che risucchiano in piena zona retrocessione gli andalusi

Levante-Siviglia 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Rayo Vallecano ospita l'Espanyol, Villarreal di scena a Oviedo

A completare il programma di giornata lo scontro tra il Rayo Vallecano e l'Espanyol, a caccia entrambe di punti per tenersi fuori dalla zona retrocessione, e vinto dai padroni di casa per 1-0 grazie all'acuto di Camello. Infine il match dello stadio 'Carlos Tartiere' tra il fanalino di coda Oviedo e il Villarreal terzo della classe e con la qualificazione alla prossima Champions League saldamente blindata, terminato 1-1 con le reti di Pepe su rigore per gli ospiti nel primo tempo e di Chaira nella ripresa per il pari iraniano.

Rayo Vallecano-Espanyol 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Oviedo-Villarreal 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

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