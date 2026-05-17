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Liga: Griezmann saluta l'Atletico con un assist. Maiorca a rischio retrocessione

Festa al Metropolitano per "Le petit diable". Elche e Alaves: vittorie importanti per la salvezza
3 min
Tagsatletico madridGriezmannLiga

Anche la penultima giornata di Liga si è conclusa. E l'immagine di copertina di questo turno non può che essere Antoine Griezmann che saluta il popolo dell'Atletico MadridLe petit diable è sceso per l'ultima volta in campo al Metropolitano in occasione della gara vinta dai Colchoneros contro il Girona (1-0).

Griezmann, assist e saluto all'Atletico Madrid

In campo Griezmann è stato decisivo con l'assist per il gol di Lookman che ha deciso la sfida e permesso alla squadra di Simeone di agganciare il Villarreal al terzo posto. Dopo il triplice fischio, quindi, l'Atletico Madrid ha tributato con un pasillo de honor e una cerimonia il francese, miglior marcatore della storia del club, che giocherà la prossima stagione con l'Orlando City, in MLS

Valencia, vittoria rocambolesca

Cade il Villarreal in trasferta, sconfitto per 2-0 dal Rayo Vallecano, che tra dieci giorni affronterà il Crystal Palace nella finale di Conference League. Vittoria rocambolesca, in dieci uomini negli ultimi venti minuti, per il Valencia, che batte in trasferta la Real Sociedad per 4-3, con due gol, di Guido Rodriguez Javi Guerra, arrivati tra l'88' e il 93'. L'Espanyol batte a Pamplona l'Osasuna (1-2). Pareggio tra Athletic Bilbao Celta Vigo (1-1). 

 

 

Maiorca a rischio retrocessione

Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per l'Alaves, vittorioso sul campo del già retrocesso Real Oviedo (0-1), salendo così a 43 punti. A 42, invece, si trova l'Elche, che ha battuto il Getafe in casa, portandosi ad appena due lunghezze di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Sconfitta pesante per il Maiorca di Muriqi e Luvumbo, che cade a Valencia contro il Levanterimanendo al penultimo posto in classifica, con solo una gara rimasta da giocare.

 

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