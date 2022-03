Messi, Dani Alves ci va giù duro: "Non si diverte al Psg, lo vedo fuori posto"

Intervistato da Espn, il terzino del Barcellona Dani Alves torna a parlare di Lionel Messi e ci va giù abbastanza pesantemente. L'argentino non sta vivendo un bel momento e nella sconfitta contro il Real Madrid è stato tra i peggiori: "Lo vedo fuori posto al Psg, non si sta divertendo. Si spera possa tornare. Se viene, lasciatelo venire con me" ha dichiarato l'ex Juventus con una risata. Poi dice la sua sul Clasico, in programma questa domenica 20 marzo alle 21:00 al Bernabeu: "Possiamo battere chiunque. Non dobbiamo perdere il nostro stile, è quello che ci rende unici".