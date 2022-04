"Lewandowski, ecco la prima offerta del Barcellona"

Il Barcellona avrebbe fatto la prima offerta a Robert Lewandowski per tentare di convincerlo a lasciare il Bayern Monaco in estate. Secondo quanto riportato da El Chiringuito , la prima proposta dei catalani sarebbe un triennale a otto milioni annui d'ingaggio, quattro in meno rispetto a quanti ne prende attualmente dai bavaresi. Ma i blaugrana lo possono convincere con la durata del contratto: infatti, il Bayern parrebbe disposto a offrirgli un rinnovo biennale - il suo contratto scade nel giugno del prossimo anno -, cosa che non piacerebbe al giocatore, che vorrebbe un triennale. L'ex Dortmund , inoltre, sarebbe l'obiettivo numero uno del Barcellona viste le difficoltà riscontrate per arrivare a uno tra Salah e Haaland . Il presidente di quest'ultimi Laporta , poi, vorrebbe piazzare un grande colpo durante la prossima sessione di calciomercato .

Lewandowski vorrebbe giocare nella Liga

Se i dialoghi non riprendono prima dell'estate, allora è probabile che il Bayern cerchi di vendere il polacco per non rischiare di perderlo a zero tra un anno. Lewandowski, inoltre, vorrebbe giocare nella Liga e Barcellona sarebbe una destinazione molto gradita. Su di lui ci sarebbe anche il Psg, ma quest'ultimi parrebbero essere più indietro rispetto ai catalani in quanto non avrebbero avuto contatti con l'entourage del bomber. Se Mbappé va al Real Madrid, il primo nome sulla lista dei sostituti sarebbe quello di Haaland, ma nell'elenco figurerebbe anche il nome di Lewandowski in quanto l'attaccante della Polonia piacerebbe molto al ds dei parigini Leonardo.