Barcellona, Laporta sul caso Negreira: "Mai comprati gli arbitri"

Il presidente del Barcellona Joan Laporta si è lasciato andare in alcune dichiarazioni, riportate tempestivamente da Mundo Deportivo . Il numero uno blaugrana ha spaziato su vari argomenti, trattando sia la questione dei rinnovi (Xavi e Sergio Busquets) sia quella riguardante la bufera mediatica sul caso Negreira che sta coinvolgendo i catalani da numerose settimane: "Il Barcellona non si è mai dato da fare per comprare gli arbitri, né ha mai avuto questa intenzione. C'è chi vuole mettere in difficoltà il club , c'è chi non ha accettato il nostro rifiuto alla sottoscrizione dell'accordo con CVC che ci obbligava a vendere i diritti tv per i prossimi 50 anni e poi c'è il discorso Superlega ..." Il massimo dirigente ha quindi ammesso l'innocenza della società, affermando che le male voci riguardanti il Barcellona fossero dovute più a decisioni politiche prese dalla proprietà che illeciti sportivi commessi dalla stessa.

I rinnovi di Xavi e Busquets

Sul fronte dei rinnovi di contratto Laporta si è espresso sulle questioni riguardanti il prolungamento di Busquets, ammettendo: "E' un uomo fondamentale per il nostro spogliatoio, anche Xavi vuole che continui a giocare per noi, ha offerte importanti e deve decidere insieme alla sua famiglia, noi vogliamo che resti con noi almeno per un altro anno e presto gli presenteremo la nostra offerta" - continua poi - "Di sicuro ce ne sarà una anche per Xavi. La merita, ha il suo stile di gioco, molto genuino, conosce qual è la situazione del club e non chiede follie, né di fare il passo più lungo della gamba. Vogliamo rinnovargli il contratto".

Dalla Spagna sicuri "Presto arriverà la denuncia"

Le notizie riportate dal media spagnolo "El Pais" non lasciano presagire nullo di buono per il Barcellona. Secondo quanto dichiarato dal noto giornale infatti, l'ufficio del procuratore denuncerà il club catalano per corruzione continua nello sport a causa dei presunti pagamenti avvenuti a favore di Negreira. A essere accusati, se la procura presentasse ufficialmente la denuncia, sarebbero sia Bartomeu che Laporta, oltre al club che verrebbe coinvolto come persona giuridica" secondo l'affermazione di alcune fonti giudiziarie