Caso Barcellona come Calciopoli? La testimonianza shock sullo scandalo arbitri

Il caso è il seguente: secondo un'indagine avviata dalla Procura, il Barcellona avrebbe pagato 1.4 milioni di euro a DASNIL 95 tra il 2016 e il 2018, la società che fa capo all'ex arbitro Negreira, dal 1994 al 2018 vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola. Insomma, pagamenti sospetti per ottenere dei favori arbitrali durante le partite dei blaugrana. Nella bufera s'è aggiunta una nuova testimonianza, quella dell'ex arbitro di Liga Andujar Oliver, che a Onda Cero ha portato scioccanti rivelazioni.