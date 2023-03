Barcellona, le prime parole di Negreira dopo l'accusa di corruzione

Jose Maria Enriquez Negreira è attualmente uno degli uomini più discussi della Spagna. L'ex vicepresidente del comitato tecnico arbitri della Liga, accusato di corruzione avvenuta in favore del Barcellona, si trovava nella città catalana alcune settimane fa, ma si era rifiutato di parlare dello scandalo sportivo che aveva coinvolto il calcio spagnolo, e più direttamente, i blaugrana. Come riportato da Marca, in attesa che parli al programma spagnolo "Cuatro" del caso che lo ha travolto in prima persona, dei giornalisti sono riusciti ad intercettarlo sulla costa levantina e ciò che ha detto ha del sorprendente...