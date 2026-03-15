Barcellona, Raphinha ricaccia a -4 il Real Madrid con una tripletta

BARCELLONA (SPAGNA). All’indomani della convincente vittoria del Real Madrid sull’ Elche , arriva la pronta risposta del Barcellona, che si sbarazza con una manita del Siviglia di Matias Almeyda . Non c’è partita al Camp Nou, con i padroni di casa che si portano avanti di tre reti con due rigori di Raphinha e un gol di Olmo . Dopo il momentaneo 3-1 di Oso , i catalani prendono il largo con il terzo gol del pomeriggio di Raphinha e con una rete dello scatenato Cancelo , che completa la manita, prima del 5-2 definitovo fissato da Sow , nel finale. Barça che ora può concentrarsi sulla sfida di Coppa Campioni col Newcastle di mercoledì prossimo.

Di rigore

A tre giorni dalla rivincita di Champions League con Sandro Tonali e compagni, dopo l’1-1 di St James’ Park, Hansi Flick decide di trattenere inizialmente in panchina il differenziale Lamine Yamal. Al suo posto c’è l’affidabile Bardghji. Tra gli ospiti, si fa notare il grande ex Alexis Sanchez, mentre si accomoda sulle gradinate lo squalificato Matias Almeyda, tecnico degli andalusi. Neanche una decina di minuti e Sow atterra in area Cancelo. Il signor Martinez Munuera indica il dischetto e Raphinha realizza con uno scavetto. Un’altra decina di minuti e il pimpante Cancelo provoca il secondo rigore, stavolta per un tocco di mano di Carmona. Tocca di nuovo a Raphinha, che stavolta realizza con un tiro angolato. Al 38’, i blaugrana prendono il largo con Olmo, che insacca da centro area, servito da Bernal. Allo scadere della prima frazione, gli ospiti provano a rientrare in partita con Oso, che accorcia le distanze con un pregevole tocco d’interno di prima intenzione.

Riecco Gavi

Alla ripresa del gioco, Flick si ripresenta con Fermin Lopez per Pedri e proprio il nuovo entrato, dopo una manciata di minuti, innesca Raphinha, che completa la sua tripletta, complice un tocco decisivo di Gudelj. Alla festa, poi, si unisce anche l’ottimo Cancelo, che fa secco lo stesso Gudelj, al termine di un irresistibile spunto sulla sinistra, e completa la manita. A una decina di minuti dal termine, poi, il Camp Nou applaude l’uscita di scena del protagonista del grande pomeriggio, Raphinha, e soprattutto la riapparizione di Gavi, fuori dallo scorso settembre a seguito di un’operazione al menisco. Il giovane centrocampista riceve come benvenuto da Ronald Araujo la fascia da capitano. C’è ancora il tempo per il secondo gol del Siviglia, trovato in pieno recupero da Sow, servito dal positivo Oso. Barça di nuovo a +4 dal Real Madrid.