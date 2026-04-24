“Vi sembra professionale?”, bufera su Yamal per una foto prima dell’infortunio: in jet con cibo spazzatura

Polemiche sull'infortunio di Yamal

Lo stop, però, ha riportato al centro dell’attenzione alcune critiche sul suo atteggiamento fuori dal campo. A far discutere è stata una foto scattata dopo i Laureus Sports Awards di Madrid, dove il giocatore è stato premiato come Giovane Sportivo dell’Anno.

Il cibo fast-food prima dell'infortunio

Nell’immagine, Yamal appare mentre festeggia con un pasto a base di hamburger e patatine acquistati da una nota catena di fast food: uno scatto che ha alimentato polemiche sui social e non solo.

I numeri di Yamal

Una perdita importante per il Barcellona: il numero dieci blaugrana ha infatti collezionato 24 gol e 18 assist in tutte le competizioni in questa stagione.