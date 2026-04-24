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venerdì 24 aprile 2026
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“Vi sembra professionale?”, bufera su Yamal per una foto prima dell’infortunio: in jet con cibo spazzatura

Il numero dieci del Barcellona aveva pubblicato delle foto di una cena 'particolare' sui social dopo la vittoria di un premio
2 min
TagsYamalBarcellonaSpagna
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In Spagna si riaccende il dibattito attorno a Lamine Yamal. L’attaccante del Barcellona, fermato da un infortunio dopo un rigore calciato contro il Celta Vigo, dovrebbe comunque riuscire a recuperare in tempo per il Mondiale che si disputerà quest'estate im America.

Polemiche sull'infortunio di Yamal

Lo stop, però, ha riportato al centro dell’attenzione alcune critiche sul suo atteggiamento fuori dal campo. A far discutere è stata una foto scattata dopo i Laureus Sports Awards di Madrid, dove il giocatore è stato premiato come Giovane Sportivo dell’Anno.

 

Il cibo fast-food prima dell'infortunio

Nell’immagine, Yamal appare mentre festeggia con un pasto a base di hamburger e patatine acquistati da una nota catena di fast food: uno scatto che ha alimentato polemiche sui social e non solo.

I numeri di Yamal

Una perdita importante per il Barcellona: il numero dieci blaugrana ha infatti collezionato 24 gol e 18 assist in tutte le competizioni in questa stagione.

 

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