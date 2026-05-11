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lunedì 11 maggio 2026
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Mistero Mbappé, l'indiscrezione infiamma la Spagna: "Ha lamentato un infortunio dopo aver scoperto che..."

Fa discutere anche la scelta dell'attaccante francese del Real Madrid, non convocato per il Clasico, di pubblicare un post sui social dopo il gol del 2-0 del Barcellona
2 min
TagsMbappéBarcellona-Real MadridClasico
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"Kylian Mbappé è stato informato ieri, durante l'allenamento, che sarebbe partito dalla panchina per il Clasico perché stava rientrando dal suo infortunio. Appena cinque minuti dopo avrebbe comunicato allo staff allenatore che stava provando un fastidio e non poteva continuare l'allenamento". Lo riferisce Onda Cero.

Mbappé il post su Instagram fa discutere: "Hala Madrid"

La radio spagnola aggiunge ulteriori dettagli in merito a un caso che in Spagna stanno alimentando un serrato dibattito: "Mbappé ha poi lasciato la sessione e alla fine è stato escluso completamente dai giochi (non venendo convocato)".

Ieri sera Mabppé non ha postato nulla sulla partita, sui social, fino a quando il Barcellona non è andato 2-0 (risultato finale). In quel momento ha condiviso una foto del televisore, con le immagini della partita, è la scritta: "Hala Madrid", accompagnata dall'emoji un cuore bianco. Grazie al successo contro le Merengues il Barcellona ha vinto la Liga.

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