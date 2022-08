Tudor vola, Sanchez doppietta e Marsiglia in vetta: Nizza ko

NIZZA (Francia) - E' un super Marsiglia quello che si va a prendere la vetta della Ligue 1 , a quota 10 con il Lens e in attesa del Psg , superando per 3-0 il Nizza in trasferta. Bastano 10' ad Alexis Sanchez per sbloccare la partita mettendo a segno il suo primo gol con la nuova maglia: il cileno infila sotto il sette con il destro e apre il risultato. Al 37' è invece Tavares a centrare la via del raddoppio, poco prima del tris all'intervallo firmato ancora dall' ex Inter che realizza una doppietta chiudendo virtualmente il match già all'intervallo. Nella ripresa serve solo la gestione del risultato alla formazione di Igor Tudor che infila il terzo successo in quattro partite.

Nizza-Marsiglia, tabellino e statistiche

Ligue 1, la classifica

Montepllier a valanga: goleada contro il Brest

Negli altri match del quarto turno di Ligue 1. Prima vittoria in campionato per il Nantes che cala il tris in rimonta sul Tolosa: 3-1 maturato nella ripresa dopo il vantaggio avversario in apertura. Dominio assoluto invece per il Montpellier che in mezz'ora serve il pokerissimo sul campo di un Brest mai in partita: scatenati Wahi e Khazri che chiuderanno il match con un netto 7-0 grazie anche alla doppieta di Germain. Bene anche il Lorient che stende il Clermont per 2-1 approfittando della superiorità numerica da inizio ripresa, Troyes-Angers vede infine i padroni di casa vincere per 3-1 con gli avversari in dieci dalla mezz'ora per il rosso a Mendy.

Ligue 1, i risultati