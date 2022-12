"C'è l'accordo di massima tra il PSG e Messi per il rinnovo"

Le Parisien, RMC e L'Equipe sono d'accordo: ci sarebbe finalmente un principio di accordo tra Messi e il PSG per il rinnovo della Pulga almeno per un'altra stagione.

Messi , ora in Argentina per festeggiare il successo nel Mondiale , rinnoverebbe grazie a una clausola già presente nell'attuale contratto, che permette al PSG di prolungare l'accordo di un anno automaticamente in caso entrambe le parti siano d'accordo.

Messi-PSG avanti insieme: confermati i rumors delle ultime settimane

Le strade che la stampa mondiale aveva previsto per Messi erano due: rimanere al PSG o volare in MLS, negli Stati Uniti. Già nella giornata di mercoledì, Le Parisien aveva anticipato la volontà di Messi di rimanere in Francia. Ricordiamo che il contratto dell'argentino scadrà a giugno.

L'Equipe riporta come ci sia stato un incontro tra la dirigenza del PSG e il padre di Messi, Jorge, all'inizio della Coppa del Mondo in Qatar. Dato questo incontro informale, comunque, non si sarebbe ancora giunti a una vera e propria intesa, né si sarebbe parlato di cifre né di durata.

Per il momento al PSG basta avere il sì di Messi per continuare assieme. Lo stesso Al-Khelaïfi, presidente del PSG, era sembrato fiducioso qualche giorno fa, prima della finale di Coppa del Mondo, quando aveva parlato con La Gazzetta dello Sport: "Non si deciderà prima dell'anno nuovo, ma siamo molto contenti e lo è anche Leo", e anche con RMC: "Credo che voglia restare. Succederà? Vedremo, c'è ancora una partita".

Messi e la famiglia stanno bene in Francia, e ora gioca anche bene col PSG

Dopo una prima stagione di adattamento, il primo cambio di maglia della propria carriera, Leo Messi sta giocando a livelli altissimi in questa annata, autore già di 12 gol e 14 assist in 19 partite in tutte le competizioni.

Anche per quanto riguarda la vita privata, la moglie e i figli si sentono bene da quando si sono trasferiti a Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), un fattore tutt'altro che secondario per un padre di famiglia.

Il PSG avrebbe voluto firmare il rinnovo prima della Coppa del Mondo, dato che tra un mese Leo avrà la possibilità di firmare con chiunque, se non si arrivasse a un accordo in tempi brevi. Il giocatore tuttavia non ne ha voluto sapere, rimandando tutti i discorsi al nuovo anno per non farsi distrarre dal suo obiettivo, poi raggiunto, ovvero il Mondiale.