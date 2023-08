Clamoroso dalla Spagna: "Luis Enrique pensa di dimettersi dal Psg"

Clamoroso Psg, Luis Enrique pensa all'addio!

Stando al portale spagnolo, Luis Enrique sarebbe furioso con il Psg per come sta gestendo questi due problemi, con il forte rischio di perdere Mbappé per la prossima stagione e il possibile addio di Luis Campos, la persona con cui il tecnico sta costruendo la squadra per la prossima stagione. Non solo, anche il suo assistente e braccio destro Rafel Pol sta meditando l'addio per questioni personali. Tutte queste situazioni, a pochi giorni dall'inizio della Ligue 1, potrebbero portare Luis Enrique, scelto come sostituto di Galtier, a lasciare subito il Psg.

Luis Enrique furioso per i casi Mbappé e Luis Campos

Sempre secondo quanto riportato da Marca, Luis Enrique sta entrando nell'ottica che non avrà a disposizione Mbappé per la prossima stagione. Il Psg sta cercando disperatamente di cedere il giocatore, che ha rifiutato il rinnovo e vuole solo il Real Madrid. Anche in caso di mancata cessione, c'è la possibilità che il tecnico spagnolo non possa contare sull'attaccante francese per la sua squadra. Sembra vicino anche l'addio del ds Luis Campos. A riportare la notizia è stato Le Parisien, che ha messo in discussione la sua permanenza visto dopo il caso Mbappé e la reazione di Al-Khelaifi. Il tutto ha innescato una reazione a catena che vede Luis Enrique furioso per la situazione che si è creata.