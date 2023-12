Ligue 1, Mbappé e Vitinha lanciano il Psg: è fuga. Donnarumma shock

LE HAVRE (FRANCIA) - Vittoria esterna fondamentale del Paris Saint-Germain : nel lunch match della 14esima giornata di Ligue 1 , i campioni di Francia ( in dieci dal 9' del primo tempo per il rosso a Donnarumma ) passano 2-0 allo lo Stade 'Oceane' di Le Havre grazie all'acuto del solito Kylian Mbappé (23'), al suo 15° centro stagionale in campionato e al sigillo, nel finale di gara, di Vitinha (89'). Il Psg vola a +4 sul secondo posto occupato dal Nizza del tecnico italiano Francesco Farioli , reduce dal primo ko in Ligue 1 sul campo del Nantes .

Donnarumma shock: fallaccio su Casimir e rosso diretto!

Prosegue invece il momento no per Gianluigi Donnarumma: reduce dagli errori contro il Monaco in Ligue 1 e in Champions League contro il Newcastle, il portiere azzurro è stato infatti espulso al 9' del primo tempo, complice un'uscita pericolosa, fuori dall'area di rigore, ai danni dell'attaccante avversario Casimir. Nel tentativo di recuperare il pallone, l'ex estremo difensore del Milan sbaglia completamente il tempo dell'intervento, colpendo l'attaccante del Le Havre tra il petto e il volto con lo scarpino.

Vincono Monaco e Brest, rallenta il Tolosa

Alle spalle del Psg e del Nizza c'è il Monaco che batte 2-0 il Montpellier e si conferma terza forza del campionato a quota 27 punti: allo 'stade Louis II' sono le reti dell'ex Liverpool Minamino al 9' del primo tempo e di Ben Yedder al 92' a decidere il match. Bene anche il Brest: i biancorossi calano il tris battendo 3-0 il Clermont con la doppietta di Del Castillo (primo gol su rigore) e il guizzo di Pereira Lage. Rallenta invece il Tolosa che non va oltre l'1-1, in casa, contro il Lorient: Dieng al 91' gela i padroni di casa, che si erano portati in vantaggio con Dallinga al 72'.

Ligue 1, attesa per Lille e Marsiglia

La 14esima giornata di Ligue 1 si chiude poi con la sfida tra il Lille di Fonseca che sfida, tra le mura amiche, il Metz in campo in questi minuti. Il posticipo (ore 20:45) vedrà invece di fronte il Marsiglia di Gattuso e il Rennes di Matic al 'Velodrome'.

