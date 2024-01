Chi è Aleksandra, la moglie di Matic: c'è lei dietro i problemi con Roma e Rennes?

Bellissima. Intelligente. Mamma di tre figli ma anche un po' donna d'affari. Dietro la fuga da Roma (riuscita) e quella da Rennes (non ancora riuscita) di Nemanja Matic ci sarebbe lei, Aleksandra, sua moglie, mamma dei suoi tre figli. Capelli lunghi scuri, magrissima, poco più di 30 anni (33 tra un paio di mesi), amante del lusso, dei voli privati e delle borse griffate, almeno stando ai media serbi e al suo profilo Instagram, sarebbe la causa dei repentini cambi d'umore del centrocampista. Nessuno conferma o smentisce, non si sa se siano solo cattiverie o voci fondate, ma sembra che dietro la volontà di lasciare Trigoria in fretta e furia ci fosse una crisi coniugale forte e non la voglia di Matic di avere più soldi e un anno di contratto in più. Verità o leggenda? Non è leggenda, invece, la scelta di Matic di non presentarsi a Rennes per tre giorni perché non ci sarebbero scuole internazionali adatte ai tre figli. Parole che hanno lasciato perplessi tanti, soprattutto perché Matic e signora, da quando sono in Francia, sono stati quasi sempre a Parigi. I media francesi, orgogliosi come non mai, hanno addirittura fatto dei servizi sulle scuole internazionali della città bretone che è rinomata proprio per l'apertura ai suoi studenti.