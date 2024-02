Ligue 1: il Lione di Matic batte il Marsiglia di Gattuso, Brest-Nizza senza reti

LIONE (FRANCIA) - Successo del Lione contro il Marsiglia nell'ultimo match della 20ª giornata di Ligue 1, secondo round della sfida che fu inizialmente rinviata nel girone di andata dopo che i tifosi del marsiglia presero a sassate il pullman dei lionesi, allora allenati da Fabio Grosso (esonerato in seguito) che rimase ferito e rischiò di perdere un occhio. Il recupero al 'Velodrome' fu vinto dalla squadra di Gennaro Gattuso, che stavolta ha dovuto invece arrendersi a quella da Pierre Sage. Il Marsiglia prende subito una traversa con Harit (1') e domina dal punto di vista del gioco, ma è il Lione dell'ex romanista Matic (titolare e in campo fino all'82') a passare prima del riposo con capitan Lacazette, che segna al 37' e nel recupero colpisce un palo. Nella ripresa è poi il portiere Pau Lopez (altro ex Roma) a evitare il raddoppio dei padroni di casa con una bella parata su Orban (51'), replicando poi sul tentativo di Nuamah (54'). Il Marsiglia comunque preme alla ricerca del pari ed è decisiva la respinta sulla linea di Maitland-Niles, che salva il Lione su un tiro di Aubameyang. Non pagano neanche le sostituzioni di Gattuso, che lascia in panchina l'ex laziale ed ex interista Correa: il Lione difende il vantaggio fino al triplice fischio, torna a vincere dopo due ko di fila e si porta a +3 sulla zona retrocessione. Stop pesante per il Marsiglia, che non perdeva in campionato da otto partite e resta ottavo in classifica.