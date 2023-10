Fabio Grosso shock: ferito prima di Marsiglia-Lione! Sangue sul viso

Un bruttissimo episodio si è verificato poco fa a Marsiglia, prima della sfida tra la squadra di Gattuso e il Lione di Fabio Grosso . Il pullman che trasportava il Lione infatti, è stato preso a sassate all'arrivo al Vélodrome. Sono andati in frantumi due finestrini, provocando danni ai passeggeri e soprattutto a Fabio Grosso che è stato colpito da alcune scheggie che lo hanno ferito al volto . Sul posto attualmente ci sono i rilevamenti delle forze dell'ordine, con il Lione che ha chiesto di non giocare la partita.

Trauma cranico per Fabio Grosso

Scene bruttissime e vetri da tutte le parti. Grosso, come detto, è sceso dal pullman sanguinante ed è stato trasportato dentro lo stadio per le medicazioni e a quanto pare, sembra aver riportato pure un trauma cranico. Il suo vice Raffaele Longo invece, è stato colpito ad un occhio. Molto scossi ovviamente, i giocatori.

Una maschera di sangue

Fabio Grosso è sceso dal pullman pieno di sangue. Viso completamente ferito, visto che ha ricevuto in faccia una bottiglia, presumibilmente di birra, ancora piena. La partita era in programma alle 20.45 ma adesso è a forte rischio e si aspettano comunicazioni ufficiali.

Grosso, taglio di 3 centimetri sopra l'occhio

Secondo quanto filtra dal Velodrome, Fabio Grosso avrebbe un taglio di 3 centimetri sopra l’occhio sinistro. Gli sono per questo stati applicati dei punti di sutura e avrebbe attualmente dei giramenti di testa. Sarà trasportato in ospedale per accertamenti.

Sindaco di Marsiglia: “Sostegno al Lione. Attacco inaccettabile”

Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, ha commentato quanto avvenuto prima della sfida tra Marsiglia e Lione. Ecco le sue parole in un post sui social: “L’attacco al pullman e ai giocatori dell’Olympique Lione è inaccettabile. Sostegno e pronta guarigione al loro allenatore e all’assistente. Lo sport non è questo, il calcio non è questo”.

Marsiglia-Lione non si gioca: ufficiale

Marsiglia-Lione non si gioca. La comunicazione ufficiale è stata proiettata sui maxi schermi del Velodrome.

Presidente Lione: "Innammissibile quello che è successo. Non è il calcio che vogliamo"

"Fabio Grosso è in stato di choc, non riusciva a parlare normalmente, aveva dei frammenti di vetro nel viso. Sono furioso, i nostri giocatori, il nostro allenatore, si erano preparati per questa serata i tifosi volevano vedere la partita. Non ho chiesto io di annullare l’incontro. La Ligue ci ha detto che avrebbero parlato loro con la squadra. I nostri giocatori, il nostro capitano, sono stati incredibili nello spogliatoio, volevano giocare, erano pronti a giocare. La decisione non è dipesa da noi, c’è arrivata quando eravamo fuori dallo stadio. E’ inammissibile, non è questo il calcio che vorremmo giocare".