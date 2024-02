Nantes-Psg 0-2: Mbappé fuori dai titolari, poi entra e segna

NANTES (FRANCIA) - La 16ª vittoria in Ligue 1 del Psg capolista non fa notizia, a differenza della panchina di Kylian Mbappé che dopo aver annunciato al club il suo addio a parametro zero in estate è stato lasciato inizialmente tra le riserve da Luis Enrique nel match della 22ª giornata vinto 2-0 dai parigini sul campo del Nantes.

Dopo un primo tempo chiuso in sofferenza allo stadio della Beaujoire (nel recupero gol annullato con il Var a a Pallois per fuorigioco, il Paris Saint-Germain (reduce dal 2-0 contro la Real Sociedad negli ottavi di Champions League) ha trovato la rete al 60' con un sinistro di Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo. Due minuti dopo è entrato in campo anche Mbappé (62'), che dopo un quarto d'ora si conquista un rigore (fallo di Zézé) e lo trasforma con freddezza (78'). È la rete del difinito 2-0 per Donnarumma e compagni, che in attesa del Monaco (impegnato in casa contro il Tolosa domani, 18 febbraio) si portano a +14 sul secondo posto ora occupato dal Nizza.

Lille show, Le Havre travolto: tripletta per David

Nell'altro match odierno netto 3-0 del Lille in casa contro il Le Havre: il mattatore del match è Jonathan David, autore di una tripletta (14', 44', e 49') con il canadese che ha anche fallito un penalty. Con questo successo la squadra dell'ex tecnico della Roma Fonseca vola al terzo posto in coabitazione col Monaco, a 38 punti in classifica, mentre il Le Havre resta fermo a quota 24, al 12° posto.

