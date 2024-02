Mbappé, addio al Psg: il clamoroso annuncio al presidente Al-Khelaifi

Il futuro di Mbappé: di sicuro via dal Psg

Arrivato a fine contratto, Kylian Mbappé ha deciso di lasciare Parigi e ha annunciato al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, che a fine stagione andrà via. Secondo RMC Sport, le parti annunceranno ufficialmente la separazione appena ne saranno stabilite le modalità. Sempre secondo RMC Sport, al momento non c'è ancora un accordo totale fra l'attaccante francese e il Real Madrid, ma tutto lascia credere che Mbappé prenderà la direzione del club spagnolo dopo giugno. Non resta che attendere. Intanto ieri Kylian ha trascinato i parigini verso i quarti di Champions: suo il gol in apertura contro la Real Sociedad nella notte degli ottavi. Saranno le sue ultime partite sotto la Tour Eiffel.