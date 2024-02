Mbappé, gol pazzesco in allenamento con il Psg: il video fa impazzire i tifosi

Nonostante tutto quello che sta accadendo intorno a Kylian Mbappé (dalla frecciata di Macron fino al faccia a faccia con Luis Enrique contro il Rennes), il francese continua la sua vita da professionista: il PSG è ancora in corsa per la Champions League e la Coppa di Francia, oltre ad essere primo con un ampio distacco dalla seconda in Ligue 1. Il classe 1998, poi, ha segnato un super gol nell'allenamento odierno.