De Zerbi su Rabiot-Rowe: "Mai vista una rissa così, Bakola era svenuto e lo stavano rianimando"

"Mai visto niente del genere nella mia carriera"

Prima ancora di rispondere alle domande dei giornalisti, De Zerbi ci tiene a fornire la sua versione dei fatti, dalle botte, alla situazione, alla reazione del club, fino alle accuse della madre-agente di Rabiot nei confronti della dirigenza: "Ci tengo a dire che approvo e appoggio in pieno la decisione della società nei confronti dei due giocatori. È vero che non sono saltati denti, ma vi garantisco che si è trattato di una rissa che io in tanti anni che faccio calcio non ho mai visto. Io per la prima volta nella mia carriera, di fronte a quella scena, mi sono ritrovato a non saper cosa dire e cosa fare, perché avevo Bakola a terra privo di sensi con il dottore che cercava di rianimarlo, questi che si picchiavano, per cosa? Per una partita persa, che non abbiamo giocato bene, ma che essendo l'inizio ci può anche stare".