Ligue 1, il Psg vola con i giovani e si riprende la testa della classifica

ROMA - Torna a vincere il Psg campione di Francia , reduce dal pareggio sul campo dell'Athletic Bilbao in Champions League e corsaro su quello del Metz in uno dei tre match della 16ª giornata di Ligue 1 (che si è aperta ieri con la vittoria casalinga dell'Angers sul Nantes ).

Ligue 1: la classifica aggiornata

Psg, i baby trascinano Luis Enrique in vetta

Ampio turn-over da parte di Luis Enrique, che contro il fanalino di coda Metz si impone per 3-2 e gongola per le prestazioni dei suoi giovani: il 18enne Quentin Ndjantou, autore del gol del momentaneo 2-1, ed il 17enne Ibrahim Mbayé, autore degli assist sia per il gol di Ndjantou, che per quello di Douè. Psg che torna da solo in testa alla classifica, aspettando la risposta del Lens.

Metz-Psg 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Il Rennes batte il Brest e vola al quinto posto

Il sabato di Ligue 1 si era aperto con l'importante successo del Rennes, che superando per 3-1 il Brest si è portato al quinto posto in classifica, staccando il Lione e arrivando a -2 dalla coppia formata da Marsiglia e Lilla. Eppure erano stati gli ospiti a portarsi avanti al Roazhon Park con Mama Baldé al 15', prima della reazione della squadra di Beye, che nel giro di un minuto capovolge il risultato con l'uno-due firmato da Lepaul al 24' e da Mousa Tamari al 25'. Risultato che resta in equilibrio per tutto il secondo tempo, fino all'87', quando Meité mette il punto esclamativo sul successi dei padroni di casa.

Rennes-Brest 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Il Paris Fc crolla in casa con il Tolosa

A chiudere il programma, il successo corsaro del Tolosa allo Stade Jean Bouin sul Paris Fc. Netto success degli ospiti, che sbagliano un rigore in apertura con Sibide, ma poi colpiscono due volte nel cuore del primo tempo con Hidalgo e Gboho, che poi fa doppietta, chiudendo il risultato nella ripresa per il 3-0 finale.

Paris Fc-Tolosa 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario